 
Nike Go 女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤 - 黑/黑

Nike Go

女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Go 女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤采用匠心设计，助你不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。不论是越野跑、健身房训练还是垫上训练，多口袋设计均可助你随身携带所需物品。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DQ5640-010

稳固支撑，全力以赴

加宽腰部设计

腰部设计有效减少卷边、滑落和紧勒感，提供稳固包覆，塑就流畅的腰部曲线。

6 个口袋

侧边 2 个斜角口袋，方便存取物品，搭配腰部背面 3 个内置口袋和大腿处 1 个拉链口袋，多个口袋让你轻松随身携带所需物品。钥匙、手机、唇膏等随身物件，皆可轻松收纳。

其他细节

  • 高强度包覆设计，营造稳固支撑体验，有效减少移动
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 腰部搭配内置抽绳设计，可自由调节贴合度

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 九分裤长度
  • 面料/腰部里料：68% 锦纶/32% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DQ5640-010

尺寸与尺码

    紧身版型：舒适贴合

    高强度包覆：营造稳固包覆体验，有效减少移位

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

