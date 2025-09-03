Nike Go 女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤采用匠心设计，助你不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。不论是越野跑、健身房训练还是垫上训练，多口袋设计均可助你随身携带所需物品。

侧边 2 个斜角口袋，方便存取物品，搭配腰部背面 3 个内置口袋和大腿处 1 个拉链口袋，多个口袋让你轻松随身携带所需物品。钥匙、手机、唇膏等随身物件，皆可轻松收纳。

