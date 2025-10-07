Nike GP Challenge 1 "Naomi Osaka"
大坂直美女子硬地球场网球鞋
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike GP Challenge 1 "Naomi Osaka" 大坂直美女子硬地球场网球鞋搭载 Air Zoom 缓震配置，提供侧向稳定性，助你像大坂直美一样，释放内心潜能。
- 显示颜色： 泡沫粉/淡粉/透明粉/荧光粉
- 款式： HJ6643-601
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。
畅动自如
中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。
强劲抓地
鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等摇杆式动作。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
