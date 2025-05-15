Nike GP Challenge 1 Premium

¥889 ¥1,049 15% 折让

Nike GP Challenge 1 Premium 男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。 鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。

迎接澳洲赛事

此鞋款设计旨在与你一起见证精英球员在休赛期精进球技后呈现的精彩赛事。 外底柔韧耐穿。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。 后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。

畅动自如

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。 内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。 后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

强劲抓地

鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。 前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。 后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等摇杆式动作。