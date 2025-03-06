穿上 Nike GP Challenge Pro Premium 女子硬地球场网球鞋，在球场展现耀眼风采。融入银色鞋带扣金属元素，彰显巴黎魅力。专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。

显示颜色： 仙人掌绿/淡象牙白/金属银/暗队红

款式： HJ6647-300