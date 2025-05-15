Nike GP Challenge Pro Premium

¥799

穿上 Nike GP Challenge Pro Premium 女子硬地球场网球鞋，尽显出众风采。该鞋款专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，采用 Air Zoom 缓震配置和坚固中底稳定片，助你成功奔赴终局之战。

迎接澳洲赛事

此鞋款设计旨在与你一起见证精英球员在休赛期精进球技后呈现的精彩赛事。外底柔韧耐穿。

疾速切入

匠心鞋底结合中底塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。外侧合成材质覆面，有助于在侧向移动时稳固足部。

缓震回弹，出众脚感

后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。

畅动自如

鞋头内侧区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。