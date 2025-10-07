Nike GP Challenge Pro Premium

¥719 ¥799 10% 折让

夏末，夜幕降临，华灯初上，穿上 Nike GP Challenge Pro Premium 男子硬地球场网球鞋，自由徜徉在不眠之城中。该鞋款专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，即使在不眠之城，亦可助你成功奔赴终局之战。

设计揭秘

金属色元素耐克勾标志，让你从球场到街道大放异彩。鞋款采用出众配色，象征着迸发的城市活力。

疾速切入

鞋底结合中足塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。外侧合成材质覆面有助于在侧向移动时有效稳固足部。

畅动自如

鞋头区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。

缓震回弹，出众脚感

后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。