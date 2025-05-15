Nike GP Challenge Pro Premium
男子硬地球场网球鞋
¥679¥79915% 折让
穿上 Nike GP Challenge Pro Premium 男子硬地球场网球鞋，尽显出众风采。 该鞋款专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，采用 Air Zoom 缓震配置和坚固中底稳定片，助你成功奔赴终局之战。
- 显示颜色： 高压电黄/明亮绿/洞穴石色/矿物青
- 款式： HF1161-300
Nike GP Challenge Pro Premium
¥679¥79915% 折让
穿上 Nike GP Challenge Pro Premium 男子硬地球场网球鞋，尽显出众风采。 该鞋款专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，采用 Air Zoom 缓震配置和坚固中底稳定片，助你成功奔赴终局之战。
迎接澳洲赛事
此鞋款设计旨在与你一起见证精英球员在休赛期精进球技后呈现的精彩赛事。 外底柔韧耐穿。
疾速切入
匠心鞋底结合中底塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。 外侧合成材质覆面，有助于在侧向移动时稳固足部。
缓震回弹，出众脚感
后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。
畅动自如
鞋头内侧区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。 外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋口和鞋舌采用加垫设计
- 显示颜色： 高压电黄/明亮绿/洞穴石色/矿物青
- 款式： HF1161-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。