Nike Gym Club
行李包
10% 折让
不管你的健身目标是什么，这款行李包都是你的理想选择。Nike Gym Club 行李包采用简约利落设计，可收纳基本物品，又不像一般行李包那样笨重。双拉链主袋为鞋子、衣物和其他必需品提供存储空间，正面拉链口袋帮助有序收纳小物件。无论是通过可调可拆式肩带还是提手携背，皆可轻松存取基本物品。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DR6974-010
产品细节
- 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
- 容积：约 24 升
- 重量：约 360 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DR6974-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
