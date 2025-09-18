 
Nike Gym Club 行李包 - 黑/黑/白色

Nike Gym Club

行李包

16% 折让

不管你的健身目标是什么，这款行李包都是你的理想选择。Nike Gym Club 行李包采用简约利落设计，可收纳基本物品，又不像一般行李包那样笨重。双拉链主袋为鞋子、衣物和其他必需品提供存储空间，正面拉链口袋帮助有序收纳小物件。无论是通过可调可拆式肩带还是提手携背，皆可轻松存取基本物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DR6974-010

产品细节

  • 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
  • 容积：约 24 升
  • 重量：约 360 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
