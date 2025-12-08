 
Nike Gym Club 训练包 - 大学灰/帆白/暗紫深海蓝

Nike Gym Club

训练包

25% 折让

Nike Gym Club 训练包采用匠心设计，一揽训练或探险所需的不同装备。宽敞主袋结合内外拉链口袋，便于有序收纳，迅速取用。既可手提又能肩背，让装备随手可及。


  • 显示颜色： 大学灰/帆白/暗紫深海蓝
  • 款式： DH6863-009

Nike Gym Club

25% 折让

训练所需，一包俱全

Nike Gym Club 训练包采用匠心设计，一揽训练或探险所需的不同装备。宽敞主袋结合内外拉链口袋，便于有序收纳，迅速取用。既可手提又能肩背，让装备随手可及。

其他细节

  • 拉链主袋搭配宽底设计，为物品提供充裕存储空间
  • 双提手设计结合可拆可调式肩带，打造多样化携背体验
  • 内置拉链口袋，便于安全存放小物件
  • 外侧配有拉链口袋，便于轻松存取必需品

产品细节

  • 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/帆白/暗紫深海蓝
  • 款式： DH6863-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。