Nike Gym Essentials 2.0

女子训练手套（1 副）

¥169
¥199
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Nike Gym Essentials 2.0 女子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出色防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HQ4710-091

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