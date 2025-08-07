Nike Gym Essentials 2.0 女子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出色防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。

Nike Gym Essentials 2.0 女子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出色防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。