 
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干薄绒训练长裤 - 黑/调色/黑/黑

Dri-FIT 男子速干薄绒训练长裤

24% 折让

Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干薄绒训练长裤采用精致毛边细节和标准版型，彰显复古健身房风范。薄绒针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，为下一次训练缔造时尚感和舒适度。


  • 显示颜色： 黑/调色/黑/黑
  • 款式： HV3788-010

匠心设计，导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

舒适温暖

针织面料，内里轻微加绒，表面触感顺滑，有助营造温暖感受，同时不易变形。

助力畅动

裤腿后侧采用立体剪裁接缝，助你自如弯曲腿部，无拘运动。

其他细节

  • 裤管口采用毛边设计，灵感源自久经岁月考验的复古健身房装备
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 梭织侧边拼接
  • 后身刺绣 Swoosh 标志
  • 梭织“N”标志
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。