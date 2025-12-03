Nike Gym Heritage
Dri-FIT 男子速干薄绒训练长裤
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干薄绒训练长裤采用精致毛边细节和标准版型，彰显复古健身房风范。薄绒针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，为下一次训练缔造时尚感和舒适度。
- 显示颜色： 黑/调色/黑/黑
- 款式： HV3788-010
匠心设计，导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
舒适温暖
针织面料，内里轻微加绒，表面触感顺滑，有助营造温暖感受，同时不易变形。
助力畅动
裤腿后侧采用立体剪裁接缝，助你自如弯曲腿部，无拘运动。
其他细节
- 裤管口采用毛边设计，灵感源自久经岁月考验的复古健身房装备
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
产品细节
- 侧边口袋设计
- 梭织侧边拼接
- 后身刺绣 Swoosh 标志
- 梭织“N”标志
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
