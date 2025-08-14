 
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤 - 黑/黑

黑/黑
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤采用复古水洗工艺与 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出众性能表现。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV0632-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 棉与聚酯纤维混纺面料，轻盈柔软

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 弹性腰部搭配系结抽绳
  • Gym Heritage 系列的“N”贴片
  • 58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
