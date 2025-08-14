Nike Gym Heritage
Dri-FIT 男子速干训练短裤
20% 折让
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤采用复古水洗工艺与 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造出众性能表现。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0632-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 棉与聚酯纤维混纺面料，轻盈柔软
产品细节
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配系结抽绳
- Gym Heritage 系列的“N”贴片
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
