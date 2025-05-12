Nike Gym Heritage
Dri-FIT 男子速干针织训练长裤
¥449¥49910% 折让
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术。 宽松版型搭配轻微磨边细节，塑就复古风范。
- 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
- 款式： HJ3146-077
Nike Gym Heritage
¥449¥49910% 折让
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术。 宽松版型搭配轻微磨边细节，塑就复古风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织面料，有助营造舒适感受
- 侧边口袋和后身按扣口袋，便于安全存放随身小物件
产品细节
- 弹性裤管口
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：53% 聚酯纤维/47% 棉。 口袋：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
- 款式： HJ3146-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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