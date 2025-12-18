 
Nike Hayward 双肩包 - 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐

Nike Hayward

双肩包

40% 折让

Nike Hayward 双肩包，为装备提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统、两个外部拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择；胸前固定带和加垫肩带，缔造舒适携背体验。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
  • 款式： HJ8200-253

Nike Hayward

40% 折让

Nike Hayward 双肩包，为装备提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统、两个外部拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择；胸前固定带和加垫肩带，缔造舒适携背体验。

其他细节

  • 内置套袋可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 密实梭织织物材料，提供出众支撑力

产品细节

  • 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 重量：约 551 克
  • 顶部提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
  • 款式： HJ8200-253

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。