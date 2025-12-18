Nike Hayward
双肩包
40% 折让
Nike Hayward 双肩包，为装备提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统、两个外部拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择；胸前固定带和加垫肩带，缔造舒适携背体验。
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
- 款式： HJ8200-253
Nike Hayward
40% 折让
Nike Hayward 双肩包，为装备提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统、两个外部拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择；胸前固定带和加垫肩带，缔造舒适携背体验。
其他细节
- 内置套袋可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 密实梭织织物材料，提供出众支撑力
产品细节
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 551 克
- 顶部提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
- 款式： HJ8200-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。