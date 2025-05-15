Nike Hayward
双肩包
¥379¥44915% 折让
Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带所需装备。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，营造井然有序的存储空间；正面松紧绳系统，便于收纳衣物；加垫肩带搭配胸部固定带，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8283-010
Nike Hayward
¥379¥44915% 折让
Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带所需装备。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，营造井然有序的存储空间；正面松紧绳系统，便于收纳衣物；加垫肩带搭配胸部固定带，帮助保持舒适。
其他细节
- 内置套袋可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 密实梭织材料，经久耐用
产品细节
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 566 克
- 提手设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8283-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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