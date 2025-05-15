 

Nike Hayward

双肩包

¥379¥44915% 折让

Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带所需装备。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，营造井然有序的存储空间；正面松紧绳系统，便于收纳衣物；加垫肩带搭配胸部固定带，帮助保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ8283-010

Nike Hayward

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Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带所需装备。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，营造井然有序的存储空间；正面松紧绳系统，便于收纳衣物；加垫肩带搭配胸部固定带，帮助保持舒适。

其他细节

  • 内置套袋可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 密实梭织材料，经久耐用

产品细节

  • 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 重量：约 566 克
  • 提手设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ8283-010

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更多信息

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