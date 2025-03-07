Nike Hayward 25（中型）双肩包融入特色 Sport Fit System，缔造塑形般的贴合感，特别设计的背板和肩带可使负载更集中，赋予你轻松舒适的背包体验。内部空间设计合理，令你的一切出行物品放置得井井有条，更可放下15英寸笔记本电脑，让你的旅途舒心无忧。

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