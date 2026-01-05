 
Nike Hayward Patrol 斜挎包 - 加农绿/泡沫薄荷绿/红棕色

Nike Hayward Patrol

斜挎包

31% 折让

Nike Hayward Patrol 斜挎包采用革新设计，下方内置网眼结构，拉出后可通过钩扣固定于包身正面，便于携带夹克或水壶，助你从容开启下一场探险之旅。拉链口袋帮助安全存储装备，可拆卸肩带塑就专属贴合感。


  • 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/红棕色
  • 款式： HJ8229-017

产品细节

  • 尺寸：24 x 6 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/红棕色
  • 款式： HJ8229-017

