Nike Hayward Patrol
斜挎包
34% 折让
Nike Hayward Patrol 斜挎包采用革新设计，正面下部配有隐藏式可展开的网眼结构，可通过钩扣固定于包身正面，便于携带夹克或水壶，助你从容开启下一场探险之旅。拉链口袋帮助安全存储装备，可拆卸肩带塑就专属贴合感。
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
- 款式： HJ8229-253
Nike Hayward Patrol
34% 折让
Nike Hayward Patrol 斜挎包采用革新设计，正面下部配有隐藏式可展开的网眼结构，可通过钩扣固定于包身正面，便于携带夹克或水壶，助你从容开启下一场探险之旅。拉链口袋帮助安全存储装备，可拆卸肩带塑就专属贴合感。
产品细节
- 尺寸：24 x 6 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
- 款式： HJ8229-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。