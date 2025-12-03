Nike Hayward Patrol 斜挎包采用革新设计，正面下部配有隐藏式可展开的网眼结构，可通过钩扣固定于包身正面，便于携带夹克或水壶，助你从容开启下一场探险之旅。拉链口袋帮助安全存储装备，可拆卸肩带塑就专属贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。