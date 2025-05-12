Nike Heritage
儿童双肩包
¥209¥24916% 折让
Nike Heritage 儿童双肩包匠心采用多口袋设计，打造井然有序的收纳格局。拉链主袋可供收纳大件物品，正面拉链口袋便于存放小物件，侧边口袋方便存取零食或水壶。
- 显示颜色： 冰川蓝/柔黄/浅柠檬黄
- 款式： HF7250-474
Nike Heritage
¥209¥24916% 折让
Nike Heritage 儿童双肩包匠心采用多口袋设计，打造井然有序的收纳格局。拉链主袋可供收纳大件物品，正面拉链口袋便于存放小物件，侧边口袋方便存取零食或水壶。
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 390 克
- 软垫肩带
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 冰川蓝/柔黄/浅柠檬黄
- 款式： HF7250-474
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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