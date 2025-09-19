 
Nike Heritage 冬季款尤金双肩包 - 沙漠卡其/沙漠卡其/黑

Nike Heritage

冬季款尤金双肩包

17% 折让

背上 Nike Heritage 冬季款尤金双肩包，助你畅享精彩旅程。加固拼接设计，为装备提供出色防护；大号拉链头设计，便于存取物品，打造自如运动体验。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
  • 款式： DN3592-253

便捷收纳

其他细节

  • 内置套袋可收纳 15 英寸笔记本电脑
  • 大号拉链头设计，便于轻松存取物品
  • 背面采用网眼设计，营造舒适感受
  • 密实梭织织物材料，提供出众支撑力
  • 肩带与背部拼接采用加垫设计，打造柔软舒适的携背体验

产品细节

  • 尺寸：45 x 30 x 15 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 克重：约 662 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
