Nike Heritage
冬季款尤金双肩包
17% 折让
背上 Nike Heritage 冬季款尤金双肩包，助你畅享精彩旅程。加固拼接设计，为装备提供出色防护；大号拉链头设计，便于存取物品，打造自如运动体验。
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
- 款式： DN3592-253
Nike Heritage
17% 折让
便捷收纳
背上 Nike Heritage 冬季款尤金双肩包，助你畅享精彩旅程。加固拼接设计，为装备提供出色防护；大号拉链头设计，便于存取物品，打造自如运动体验。
其他细节
- 内置套袋可收纳 15 英寸笔记本电脑
- 大号拉链头设计，便于轻松存取物品
- 背面采用网眼设计，营造舒适感受
- 密实梭织织物材料，提供出众支撑力
- 肩带与背部拼接采用加垫设计，打造柔软舒适的携背体验
产品细节
- 尺寸：45 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 22 升
- 克重：约 662 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
- 款式： DN3592-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。