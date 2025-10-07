Nike Heritage
双肩包
40% 折让
Nike Heritage 双肩包经典隽永，方便随身携带装备，造就理想之选。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，结合两个外部拉链口袋，令物品触手可及。
- 显示颜色： 空间蓝/冰川蓝/帆白
- 款式： HV6614-492
其他细节
- 内置套袋可安全收纳大部分笔记本电脑
- 密实梭织材料，提供出众支撑力
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 提手设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
