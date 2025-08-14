 
Nike Heritage 双肩包 - 浅卡其/鲜亮勃艮第酒红/大炮灰

Nike Heritage

双肩包

10% 折让

Nike Heritage 双肩包经典隽永，方便随身携带装备，造就理想之选。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，结合两个外部拉链口袋，令物品触手可及。


  • 显示颜色： 浅卡其/鲜亮勃艮第酒红/大炮灰
  • 款式： HV6614-229

Nike Heritage

10% 折让

Nike Heritage 双肩包经典隽永，方便随身携带装备，造就理想之选。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，结合两个外部拉链口袋，令物品触手可及。

其他细节

  • 内置套袋可安全收纳大部分笔记本电脑
  • 密实梭织材料，提供出众支撑力
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 提手设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其/鲜亮勃艮第酒红/大炮灰
  • 款式： HV6614-229

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。