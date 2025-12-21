 
Nike Heritage 复古托特行李包 - 大学灰/帆白/游戏宝蓝

Nike Heritage

复古托特行李包

28% 折让

无论是前往健身房还是与朋友外出闲逛，Nike Heritage 复古托特行李包皆可彰显复古风范。大号拉链主袋可存放日常物品，正面小号按扣口袋方便拿取基本物品。该款托特行李包配有便携提手和可调节钩扣肩带，手提肩背两相宜。


  • 显示颜色： 大学灰/帆白/游戏宝蓝
  • 款式： DR6261-009

产品细节

  • 尺寸：36 x 20 x 20 厘米
  • 容积：约 10 升
  • 克重：约 346 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
