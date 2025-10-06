Nike Heritage
复古托特行李包
34% 折让
无论是前往健身房还是与朋友外出闲逛，Nike Heritage 复古托特行李包皆可彰显复古风范。大号拉链主袋可存放日常物品，正面小号按扣口袋方便拿取基本物品。该款托特行李包配有便携提手和可调节钩扣肩带，手提肩背两相宜。
- 显示颜色： 大学灰/帆白/游戏宝蓝
- 款式： DR6261-009
产品细节
- 尺寸：36 x 20 x 20 厘米
- 容积：约 10 升
- 克重：约 346 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
