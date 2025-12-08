 
Nike Heritage 尤金双肩包 - 绣球花紫/绣球花紫/山峰白

Nike Heritage

尤金双肩包

30% 折让

Nike Heritage 尤金双肩包提供多种储物选择，焕新经典外观的同时，为你的电子产品打造安全储存空间。背面拉链隔层，便于快速存取笔记本电脑；正面和侧面配件口袋，帮助有序收纳电源线和手机，方便取用。提环设计，搭配软垫肩带，便于收纳装备，轻松畅行。


  • 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/山峰白
  • 款式： DB3300-515

Nike Heritage

30% 折让

匠心细节，日常储物

Nike Heritage 尤金双肩包提供多种储物选择，焕新经典外观的同时，为你的电子产品打造安全储存空间。背面拉链隔层，便于快速存取笔记本电脑；正面和侧面配件口袋，帮助有序收纳电源线和手机，方便取用。提环设计，搭配软垫肩带，便于收纳装备，轻松畅行。

其他细节

  • 密实梭织织物，提供出众支撑力
  • 侧边口袋，方便收纳水壶
  • 背面拉链隔层可容纳 15 英寸笔记本电脑
  • 拉链主袋，方便收纳装备
  • 拉链前袋，为小物件提供存放空间
  • 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验

产品细节

  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/山峰白
  • 款式： DB3300-515

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。