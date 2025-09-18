Nike Heritage
尤金双肩包
17% 折让
Nike Heritage 尤金双肩包提供多种储物选择，焕新经典外观的同时，为你的电子产品打造安全储存空间。背面拉链隔层，便于快速存取笔记本电脑；正面和侧面配件口袋，帮助有序收纳电源线和手机，方便取用。提环设计，搭配软垫肩带，便于收纳装备，轻松畅行。
- 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/山峰白
- 款式： DB3300-515
匠心细节，日常储物
其他细节
- 密实梭织织物，提供出众支撑力
- 侧边口袋，方便收纳水壶
- 背面拉链隔层可容纳 15 英寸笔记本电脑
- 拉链主袋，方便收纳装备
- 拉链前袋，为小物件提供存放空间
- 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验
产品细节
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
