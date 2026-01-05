 
Nike Heritage 斜挎包 - 黑/黑/白色

Nike Heritage

斜挎包

20% 折让
黑/黑/白色
加农绿/加农绿/山峰白

Nike Heritage 斜挎包采用耐用设计，结合多个隔层，打造井然有序的出行体验。可调节固定带，方便自行调节携背体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BA5871-010

Nike Heritage

20% 折让

便捷收纳，经典魅力

Nike Heritage 斜挎包采用耐用设计，结合多个隔层，打造井然有序的出行体验。可调节固定带，方便自行调节携背体验。

其他细节

  • 拉链主袋，可安全收纳物品
  • 网眼布正面口袋，便于存储随身小物件
  • 可调式斜背肩带，打造多样化的携背感受

产品细节

  • 尺寸：18 x 13 x 3 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BA5871-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。