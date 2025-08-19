Nike Heritage
斜挎包
¥149
Nike Heritage 斜挎包采用耐用设计，结合多个隔层，打造井然有序的出行体验。可调节固定带，方便自行调节携背体验。
- 显示颜色： 大炮灰/大炮灰/山峰白
- 款式： BA5871-017
便捷收纳，经典魅力
其他细节
- 拉链主袋，可安全收纳物品
- 网眼布正面口袋，便于存储随身小物件
- 可调式斜背肩带，打造多样化的携背感受
产品细节
- 尺寸：18 x 13 x 3 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
