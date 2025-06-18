Nike Heritage 2.0
托特包
¥169¥19915% 折让
Nike Heritage 2.0 托特包采用空白帆布设计，非常适合添加个性化别针或装饰物，助你打造专属包款，彰显独特风采。
- 显示颜色： 黑/荧光黄/白色
- 款式： FZ1320-010
Nike Heritage 2.0
¥169¥19915% 折让
Nike Heritage 2.0 托特包采用空白帆布设计，非常适合添加个性化别针或装饰物，助你打造专属包款，彰显独特风采。
产品细节
- 尺寸：36 x 53 x 14 厘米
- 内置钥匙挂环
- 内置插袋
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/荧光黄/白色
- 款式： FZ1320-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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