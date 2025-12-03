Nike Heritage Crystal
儿童双肩包
40% 折让
新款包袋，不二之选。 Nike Heritage Crystal 儿童双肩包拉链主袋内设有隔层，便于有序收纳物品；侧边口袋，令小物件触手可及。
- 显示颜色： 清透色/神秘火烈鸟红/神秘火烈鸟红
- 款式： HV8920-906
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 541 克
- 软垫肩带
- 面料：橡塑材料/织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
