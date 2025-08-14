 
Nike Heritage Crystal 儿童双肩包 - 清透色/神秘火烈鸟红/神秘火烈鸟红

Nike Heritage Crystal

儿童双肩包

新款包袋，不二之选。 Nike Heritage Crystal 儿童双肩包拉链主袋内设有隔层，便于有序收纳物品；侧边口袋，令小物件触手可及。


  • 显示颜色： 清透色/神秘火烈鸟红/神秘火烈鸟红
  • 款式： HV8920-906

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 软垫肩带
  • 面料：橡塑材料/织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。