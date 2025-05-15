Nike Heritage
Dri-FIT 男子速干针织训练上衣
¥499
Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练上衣是专为健身房训练设计的复古叠搭佳选。质感柔软且导湿速干，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 宽松版型搭配磨边做旧细节和梭织贴片，彰显复古风范。
- 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
- 款式： HJ3137-077
Nike Heritage
¥499
Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练上衣是专为健身房训练设计的复古叠搭佳选。质感柔软且导湿速干，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 宽松版型搭配磨边做旧细节和梭织贴片，彰显复古风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织面料，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
产品细节
- “N”梭织贴片
- 插肩衣袖结构
- 罗纹衣领、袖口和下摆
- 53% 聚酯纤维/47% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
- 款式： HJ3137-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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