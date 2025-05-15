 

Nike Heritage

Dri-FIT 男子速干针织训练上衣

¥499
浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
黑/调色/淡象牙白/黑

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练上衣是专为健身房训练设计的复古叠搭佳选。质感柔软且导湿速干，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 宽松版型搭配磨边做旧细节和梭织贴片，彰显复古风范。


  • 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
  • 款式： HJ3137-077

Nike Heritage

¥499

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练上衣是专为健身房训练设计的复古叠搭佳选。质感柔软且导湿速干，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 宽松版型搭配磨边做旧细节和梭织贴片，彰显复古风范。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 柔软针织面料，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形

产品细节

  • “N”梭织贴片
  • 插肩衣袖结构
  • 罗纹衣领、袖口和下摆
  • 53% 聚酯纤维/47% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
  • 款式： HJ3137-077

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