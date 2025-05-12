 

Nike

Heritage Redux 幼童印花长裤

¥179¥29940% 折让
灰黑
黑

Nike Heritage Redux 幼童印花长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，彰显经典传统风范。弹性腰部，为孩子带来舒适贴合感；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受；侧边口袋，便于存取随身物品。可搭配 Nike Heritage Redux 插肩长袖T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： II3712-045

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Nike Heritage Redux 幼童印花长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，彰显经典传统风范。弹性腰部，为孩子带来舒适贴合感；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受；侧边口袋，便于存取随身物品。可搭配 Nike Heritage Redux 插肩长袖T恤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 51% 棉/49% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： II3712-045

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