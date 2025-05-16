Nike Hoops Elite
篮球双肩包
¥459¥54916% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Hoops Elite 篮球双肩包设有多个口袋，帮助有序收纳物品；拉链主袋为比赛日装备提供充裕存储空间。 胸部固定带搭配软垫肩带和背面拼接设计，缔造舒适携背体验。
- 显示颜色： 足球灰/黑/黑
- 款式： HJ8374-085
Nike Hoops Elite
¥459¥54916% 折让
Nike Hoops Elite 篮球双肩包设有多个口袋，帮助有序收纳物品；拉链主袋为比赛日装备提供充裕存储空间。 胸部固定带搭配软垫肩带和背面拼接设计，缔造舒适携背体验。
其他细节
- 提环设计，打造多元携背方式
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
产品细节
- 尺寸：49 x 29 x 22 厘米
- 容积：约 26 升
- 重量：约 715 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 足球灰/黑/黑
- 款式： HJ8374-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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