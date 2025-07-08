Nike Hoops Elite 行李包助你随行携带不同装备，奔赴赛场，大获全胜。该行李包空间充裕，可收纳球场内外所需装备；底部拉链隔层搭配透气孔眼，便于存放挚爱运动鞋。可挎于肩部，亦可使用双提手提携，奔赴你心仪的当地球场，全力攻克半场球赛。

Nike Hoops Elite 行李包助你随行携带不同装备，奔赴赛场，大获全胜。该行李包空间充裕，可收纳球场内外所需装备；底部拉链隔层搭配透气孔眼，便于存放挚爱运动鞋。可挎于肩部，亦可使用双提手提携，奔赴你心仪的当地球场，全力攻克半场球赛。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。