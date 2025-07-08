 
Nike Hoops Elite 行李包 - 白色/黑/金属色

Nike Hoops Elite

行李包

28% 折让

Nike Hoops Elite 行李包助你随行携带不同装备，奔赴赛场，大获全胜。该行李包空间充裕，可收纳球场内外所需装备；底部拉链隔层搭配透气孔眼，便于存放挚爱运动鞋。可挎于肩部，亦可使用双提手提携，奔赴你心仪的当地球场，全力攻克半场球赛。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： DX9789-100

Nike Hoops Elite

其他细节

  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携背体验
  • 侧边和底部拉链口袋，提供额外储物选择
  • 底部拉链隔层搭配孔眼设计，营造出色透气性

产品细节

  • 尺寸：64 x 35 x 32 厘米
  • 容积：约 50 升
  • 重量：约 745 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
