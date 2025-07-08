Nike Hoops Elite
行李包
28% 折让
Nike Hoops Elite 行李包助你随行携带不同装备，奔赴赛场，大获全胜。该行李包空间充裕，可收纳球场内外所需装备；底部拉链隔层搭配透气孔眼，便于存放挚爱运动鞋。可挎于肩部，亦可使用双提手提携，奔赴你心仪的当地球场，全力攻克半场球赛。
- 显示颜色： 白色/黑/金属色
- 款式： DX9789-100
其他细节
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携背体验
- 侧边和底部拉链口袋，提供额外储物选择
- 底部拉链隔层搭配孔眼设计，营造出色透气性
产品细节
- 尺寸：64 x 35 x 32 厘米
- 容积：约 50 升
- 重量：约 745 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
