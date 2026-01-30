Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection

¥529 ¥599 11% 折让

准备好发挥非凡比赛表现了吗？这款 Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection 大童篮球鞋饰以由别致乐高元素巧妙组成的银河印花图案，专为未来的全明星球员打造。柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，任你满怀自信，发挥想象，尽情驰骋。

蓄势待发，只管出击 经典鞋带搭配略带光泽感的魔术贴粘扣式固定带，缔造稳固包覆的贴合感受。后跟添加提拉设计，令鞋款便于穿脱。 尽情畅玩 柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，助你在球场发挥上佳表现。柔软泡绵中底，在你跃起落地时有助缓震。 尽享酷爽 鞋面采用透气网眼设计，帮助双足保持舒适。 人气乐高®元素隐匿于鞋面之中， 找找看有几个？