Nike HYPERVENOM Phantom AG

毒锋系列男子人造草地足球鞋

¥1,689

Nike HYPERVENOM Phantom 毒锋系列男子人造草地足球鞋专为杀伤力十足的进攻球员而精心设计，采用分趾鞋底设计，强力提升敏捷度，一体式 NikeSkin 鞋面缔造如赤足般的非凡触球感。

  • 显示颜色： 湛黄/荧光冰黄/黑
  • 款式： 599808-700

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