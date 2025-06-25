Nike Hyverse
Dri-FIT 男子速干防晒短袖训练上衣
¥249
Nike Hyverse Dri-FIT 男子速干防晒短袖训练上衣可导湿速干，质感柔软，助你自如完成多种训练。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IH8662-133
Nike Hyverse
¥249
Nike Hyverse Dri-FIT 男子速干防晒短袖训练上衣可导湿速干，质感柔软，助你自如完成多种训练。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 平缝结构，顺滑亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 圆领设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IH8662-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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