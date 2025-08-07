Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干短袖训练上衣
13% 折让
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干短袖训练上衣可导湿速干，打造百搭风格，无论是疾速奔跑、在健身房畅快开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。该上衣舒适非凡，可轻松驾驭丰富多样的训练计划。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IF0375-121
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料结合平缝设计，舒适亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 防紫外线
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IF0375-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
