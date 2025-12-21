 
Nike Icon 男子梭织篮球夹克 - 矿石灰

Nike Icon

男子梭织篮球夹克

24% 折让

Nike Icon 男子梭织篮球夹克质感轻盈，是经典的衣橱佳选，球场内外皆宜。 宽松版型结合全长拉链开襟设计，营造复古热身装备风范，便于叠搭。上身潮装，即刻开战！


  • 显示颜色： 矿石灰
  • 款式： IM3355-004

其他细节

  • 外层梭织面料，柔软轻盈
  • 网眼布里料，清爽舒适
  • 插手口袋添加网眼布里料，方便存放随身物品

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿石灰
  • 款式： IM3355-004

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。