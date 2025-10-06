Nike Icon
男子梭织篮球夹克
36% 折让
Nike Icon 男子梭织篮球夹克质感轻盈，是经典的衣橱佳选，球场内外皆宜。 宽松版型结合全长拉链开襟设计，营造复古热身装备风范，便于叠搭。上身潮装，即刻开战！
- 显示颜色： 矿石灰
- 款式： IM3355-004
其他细节
- 外层梭织面料，柔软轻盈
- 网眼布里料，清爽舒适
- 插手口袋添加网眼布里料，方便存放随身物品
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
