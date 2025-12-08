Nike Icon
男子梭织篮球长裤
14% 折让
Nike Icon 男子梭织篮球长裤采用耐穿梭织外层与网眼布里料，轻盈柔软，缔造舒适的穿着体验。宽松版型营造复古热身装备风范，可轻松叠搭短裤。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： FZ0251-010
Nike Icon
14% 折让
Nike Icon 男子梭织篮球长裤采用耐穿梭织外层与网眼布里料，轻盈柔软，缔造舒适的穿着体验。宽松版型营造复古热身装备风范，可轻松叠搭短裤。
其他细节
- 梭织外层，轻盈耐穿
- 网眼布里料，柔软舒适
- 插手口袋添加网眼布里料，方便存放随身物品
产品细节
- 弹性裤管口和抽绳腰部
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： FZ0251-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。