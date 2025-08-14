Nike Icon
Dri-FIT 男子速干篮球球衣
33% 折让
Nike Icon Dri-FIT 男子速干篮球球衣轻盈舒适，随行而动，无论场上场下，皆可轻松驾驭。革新剪裁，让你争抢篮板、跳投命中不在话下。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： FZ0253-010
导湿速干面料
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
革新设计
该款经典球衣经焕新升级，采用宽版肩部，提升包覆效果，结合低袖窿设计，助你无拘畅动。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
