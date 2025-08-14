 
Nike Icon Dri-FIT 男子速干篮球球衣 - 黑/白色/黑/白色

Nike Icon

Dri-FIT 男子速干篮球球衣

33% 折让

Nike Icon Dri-FIT 男子速干篮球球衣轻盈舒适，随行而动，无论场上场下，皆可轻松驾驭。革新剪裁，让你争抢篮板、跳投命中不在话下。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
  • 款式： FZ0253-010

Nike Icon Dri-FIT 男子速干篮球球衣轻盈舒适，随行而动，无论场上场下，皆可轻松驾驭。革新剪裁，让你争抢篮板、跳投命中不在话下。

导湿速干面料

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

革新设计

该款经典球衣经焕新升级，采用宽版肩部，提升包覆效果，结合低袖窿设计，助你无拘畅动。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
