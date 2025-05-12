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Dri-FIT 男子防晒速干长袖篮球上衣
¥319¥39920% 折让
Nike Icon Dri-FIT 男子防晒速干长袖篮球上衣采用导湿速干的顺滑针织面料，质感轻盈，是热身和放松时的理想之选。 搭配经典版型，缔造自如无拘的运动体验，助你轻松扭转赛局。
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： FZ0671-084
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Nike Icon Dri-FIT 男子防晒速干长袖篮球上衣采用导湿速干的顺滑针织面料，质感轻盈，是热身和放松时的理想之选。 搭配经典版型，缔造自如无拘的运动体验，助你轻松扭转赛局。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑针织面料，柔软轻盈
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： FZ0671-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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