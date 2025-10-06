 
提升比赛表现，彰显凌跃风范。Nike Impact 4 男子篮球鞋质感轻盈，稳固贴合，后跟搭载 Air Max 缓震配置，助你自信腾跃，舒适着地。橡胶包覆两侧，缔造出色耐穿性和稳定性。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DM1124-103

舒适缓震

后跟搭载 Air Max 缓震配置，为关键区域提供出色缓震性能。后跟和鞋舌添加衬垫，缔造柔软脚感。

强劲抓地

外底人字形底纹抓地设计，助你掌控动作，强劲抓地。镂空设计打造外露式泡绵，有助减轻鞋身重量。鞋头覆面，带来出色耐穿性。

稳固脚感

后跟两侧搭配塑型泡绵中底，有助保持足部稳定。前足搭载模压橡胶鞋翼，带来出色稳定效果。

其他细节

网眼设计，轻盈透气

