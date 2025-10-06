Nike Impact 4
男子实战篮球鞋
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
提升比赛表现，彰显凌跃风范。Nike Impact 4 男子篮球鞋质感轻盈，稳固贴合，后跟搭载 Air Max 缓震配置，助你自信腾跃，舒适着地。橡胶包覆两侧，缔造出色耐穿性和稳定性。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DM1124-103
舒适缓震
后跟搭载 Air Max 缓震配置，为关键区域提供出色缓震性能。后跟和鞋舌添加衬垫，缔造柔软脚感。
强劲抓地
外底人字形底纹抓地设计，助你掌控动作，强劲抓地。镂空设计打造外露式泡绵，有助减轻鞋身重量。鞋头覆面，带来出色耐穿性。
稳固脚感
后跟两侧搭配塑型泡绵中底，有助保持足部稳定。前足搭载模压橡胶鞋翼，带来出色稳定效果。
其他细节
网眼设计，轻盈透气
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
