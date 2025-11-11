 
Nike Indy 女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣 - 闪电灰

Nike Indy

女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣

30% 折让
闪电灰
泡沫薄荷绿

稳固支撑，做你自己。Nike Indy High Support 女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣有助减少移位，适合高强度训练。弹性肩带可自行调节，塑就恰到好处的贴合感；顺滑速干面料，打造简约利落外观。


  • 显示颜色： 闪电灰
  • 款式： HQ2752-036

Nike Indy

30% 折让

稳固支撑，做你自己。Nike Indy High Support 女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣有助减少移位，适合高强度训练。弹性肩带可自行调节，塑就恰到好处的贴合感；顺滑速干面料，打造简约利落外观。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

穿脱方便

前拉链设计搭配内置钩扣，便于轻松穿脱；拉链挡片提升防护效果，顺滑亲肤。

其他细节

缝合式衬垫可减少移位或折叠，塑就顺滑稳固的包覆效果

产品细节

  • 提花胸带
  • 面料/后片里料/网眼布：聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 闪电灰
  • 款式： HQ2752-036

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。